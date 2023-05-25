ناشفيل تتطلع إلى التوأمة مع أربيل الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن رئيس بلدية "ناشفيل" الأمريكية جون كوبر، يوم الخميس، أن المدينة تتطلع إلى التوأمة بشكل رسمي مع مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق الشهر المقبل.

وقال كوبر، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ أربيل أوميد خوشناو، بمناسبة نهاية زيارة وفد ناشفيل إلى الإقليم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نيابة عن جميع أهالي ناشفيل، أقول كم نحن محظوظون لكوننا معروفين باسم "كوردستان الصغيرة".

وأضاف: سنعود إلى إقامة علاقات وثيقة مع كوردستان على المستوى الفرد في العديد من المجالات المختلفة مثل التعليم والثقافة والأعمال والسياحة.

وأردف بالقول أن ناشفيل تتطلع في شهر حزيران المقبل إلى التوأمة رسميا مع مدينة أربيل.