ناشط: تركيا شنّت 381 غارة جوية على أربع قرى في دهوك خلال 2024

شفق نيوز/ كشف ناشط من منطقة العمادية في محافظة دهوك، يوم الخميس، عن احصائية أعدها للغارات الجوية التركية على أربع قرى في المحافظة خلال عام 2024، وفيما بيّن أن عددها بلغ 381 غارة جوية، أشار إلى استمرار القصف المدفعي بشكل يومي.

وقال الناشط المدني، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الغارات الجوية، التي استهدفت أربع قرى في منطقة نهيلي خلال عام 2024، استهدفت مناطق مختلفة، منها الوديان والمناطق السكنية، وتسبب بخسائر بيئية وبشرية ومادية".

وأضاف الناشط، أن "وادي سيفا كان الأكثر تضررا حيث سجل 138 غارة، تلاه وادي ميوين بـ67 غارة، ثم وادي قجو بـ16 غارة، أما باقي الغارات، من مجموع 381، فقد استهدفت مواقع أخرى مثل رأس آشيتي وادي كوير وادي خاركي ديري، كري ديري، بيرا، ووادي كرمافي وكهف حصارا، وهذه المناطق تقع ضمن حدود قرى كوهرزي وبلافة وسركلي وميرستك وبرجي".

وأشار إلى أنه "جانب الغارات الجوية، تشهد منطقتا نهيلي وبريكاري قصفا يوميا باستخدام المدفعية والمروحيات التركية، بمعدل يزيد عن 20 ضربة يوميا، وهذا القصف المكثف أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان المحليين، حيث يعانون من النزوح المتكرر وفقدان مصادر رزقهم المتمثلة في الزراعة وتربية الماشية".

وكان مصدر، قد أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأربعاء، أن محيط قرى بلافة برجي وسركلي تعرضت لقصف مدفعي مكثف، وتم استخدام مدافع الدبابات وأسلحة متوسطة نوع (دوشكة) في الهجوم.

وأكد، أن "هذه المناطق تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفاً مكثفاً من قبل الجيش التركي الذي يتركز وجوده في قمم جبل متين، فيما بين أن "القصف يستهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني التي تتمركز عناصره في الكهوف والمغارات المنتشرة في تلك الجبال، وسط ظروف جغرافية معقدة تزيد من صعوبة الوصول إلى تلك المواقع أو تقييم الخسائر بدقة".

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد العسكري في هذه المناطق تسبب في حالة من القلق بين سكان القرى المجاورة الذين يعانون من تداعيات العمليات العسكرية المستمرة على حياتهم اليومية وأمانهم، بحسب المصدر.