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ناشطو خانقين يطلقون حملة "توفير الأوكسجين" لمصابي كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-23T11:19:46+0000
ناشطو خانقين يطلقون حملة "توفير الأوكسجين" لمصابي كورونا

شفق نيوز / تسبب قرار حكومي بحظر استيراد  قناني الأوكسجين لمصابي كورونا من دول الجوار، بأزمة خانقة بالغاز وخاصة في مستشفى خانقين، ما دفع ناشطو المدينة وبالتنسيق مع المستشفى وإدارة القضاء لإطلاق "حملة توفير الأوكسجين" لعبور الأزمة الحالية.

وقال الناشط المدني في خانقين، صلاح الوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار حظر الاستيراد لقناني الأوكسجين تسبب بأزمة ونقص بالغاز في خانقين، وهو ما دفعنا وبتنسيق وطلب من مستشفى خانقين للشروع بحملة لإسعاف المستشفى بقناني الأوكسجين".

وأكد الوندي، توفير "٥٠ أسطوانة أوكسجين بجهود ذاتية من الناشطين في خانقين، لردهات العزل ومصابي كورونا دون أي دعم حكومي أو حزبي، بعد عجز الحكومة عن توفير أسطوانات الأوكسجين للمرضى اعتماداً على مبدأ العمل التعاوني المشترك".

وعلى إثر الأزمة، شكل ناشطو خانقين لجنة ثلاثية من (ناشطين وإدارة مستشفى والقضاء) لتأمين الأوكسجين ونقل المصابين بكورونا من ردهات العزل الخاصة ومن العيادة الاستشارية إلى القطاع الصحي بناءً على تعليمات صحة ديالى، وفق الناشط الوندي.

وأشار إلى حاجة خانقين لـ"200-250 قنينة غاز أوكسجين بشكل يومي، لغرض إسعاف مصابي كورونا وسد النقص الحاصل".

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