ناشطو السلمانية يتضامنون مع احتجاج اهالي كفري

شفق نيوز/ نظّم عدد من الناشطين المدنيين في السليمانية، يوم الخميس، وقفة تضامنة مع الاعتصام المفتوح لأهالي قضاء كفري في ادارة كرميان للمطالبة بتحسين الخدمات.

وقال الناشط المدني ريفان عثمان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "المخاوف تحوم حول قضاء كفري من تعرضه للتغيير الديموغرافي بسبب ارتفاع نسبة الفقر وهجرة مواطنيه بسبب افتقاره للخدمات".

واضاف "منذ عشرة ايام واهالي كفري يحتجون في هذا الحر اللاهب ليطالبوا بتحسين الخدمات ويطالبون بالاستجابة لمطالبهم لكن مع الاسف الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب".

وبين ان "اهالي كفري لديهم عدة مطالب لكن اهمها هو افتتاح كلية او معهد العلوم التكنلوجية في القضاء اسوة بباقي اقضية ادارة كرميان، وكذلك نقل احدى المديريات العامة من ادارة كرميان الى قضاء كفري، وانشاء مشروع سياحي على سد باوه شاسور".

واوضح عثمان ان "بعض الشباب الذين شاركوا بالتظاهرات طالبوا ايضا بإنشاء طريق ذو اتجاهين بين كرميان والسليمانية".

وطالب المتضامنون حكومة اقليم كوردستان بالاستجابة لمطالب اهالي قضاء كفري الذي يعد من اعرق واقدم الاقضية في كوردستان".

ونظم اهالي قضاء كفري منذ قرابة عشرة ايام تظاهرات للمطالبة بمجموعة من الخدمات الضرورية التي من شأنها تحسين اوضاع القضاء، وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وعد بنتفذ مجموعة من مطالبهم بأسرع وقت ممكن.