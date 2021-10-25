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ناشطون يطالبون الأطراف الكوردية بوحدة الصف للحفاظ على مكتسبات الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-25T06:55:26+0000
ناشطون يطالبون الأطراف الكوردية بوحدة الصف للحفاظ على مكتسبات الاقليم

شفق نيوز/ دعا مجموعة من الإعلاميين والناشطين  الأحزاب في إقليم كوردستان، الى وحدة الصف ونبذ الخلافات، والابتعاد عن ثقافة التخوين.

سيروان محمد ناشط مدني كوردي أكد في تصريح لوكالة شفق نيوز أكد على ضرورة نبذ الخلافات واعتماد قوة المنطق، واحترام التعددية السياسية والحزبية، ومد جسور التواصل والحوار بين جميع الأطراف السياسية. 

فيما قال رامي ماجد وهو إعلامي شاب أن على جميع الأحزاب الاتحاد سوية والذهاب إلى بغداد بوفد موحد يمثل جميع أبناء الاقليم بعيدا عن المناطقية والحزبية وضرورة نبذ الخلافات الداخلية التي لاترتقي إلى مستوى المشكلات وتعزيز مبدأ العمل الجماعي والعمل كفريق واحد للحصول على مكتسبات الشعب الكوردي. 

أما الناشط كامران عمر فهو يجد أن تغليب المصالح العامة في هذه المرحلة أفضل لجميع الأحزاب لأن قوة أي حزب كوردى بتماسك البيت الكوردي، في إشارة إلى مبادرة الحزب الديمقراطي التي بدئها قبل أيام في محافظة السليمانية وبعدها في أربيل في زيارة جميع الأحزاب بما فيها الخاسرة في انتخابات تشرين الحالي والعمل على لملمة البيت الكوردي لتشكل تحالف قوي يستطيع اخذ حقوق الشعب الكوردي الذي لم ينصف من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة. 

وأضاف عمر؛ من الضروري أن تكون الأطراف الكوردية متماسكة في بغداد وذلك لدرء المخاطر المحتمل على كيان الإقليم وشعبه خصوصا مع وجود نوايا من بعض الأطراف السياسية التي تحاول تعديل بنود الدستور العراقي وبالخصوص تلك المتعلقة بمكتسبات الشعب الكوردي.

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