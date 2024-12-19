ناشطون من السليمانية يطلقون حملة تبرعات لدعم كورد سوريا ويدعون لفتح المعابر الإنسانية

شفق نيوز/ أطلق ناشطون مدنيون في السليمانية حملة لجمع التبرعات لدعم العوائل الكوردية النازحة في سوريا، التي تواجه أوضاعًا إنسانية قاسية بعد العمليات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد.

وتسببت العمليات العسكرية الأخيرة بنزوح مئات الآلاف من العوائل الكوردية داخل سوريا.

وقال الناشط حاكم شيخ لطيف في مؤتمر صحفي رفقة عدد من الناشطين، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحملة تهدف إلى حشد الدعم المادي والمعنوي"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تخصيص ثلاثة مراكز لاستلام التبرعات في السليمانية، بالإضافة إلى مراكز أخرى في مناطق مختلفة من الإقليم".

وأضاف، "رغم الأزمة المالية التي يمر بها سكان السليمانية بسبب تأخير صرف الرواتب، ندعو الجميع إلى الوقوف مع أهلنا في سوريا، لأن معاناة الكورد ومآسي النزوح والتهجير أصبحت قدرًا مشتركًا بين أجزاء كوردستان الأربعة."

وأشار شيخ لطيف إلى أن "المعبر الوحيد بين كوردستان وسوريا مغلق حاليًا، مما يعيق إيصال المساعدات بشكل مباشر"، داعياً حكومة الإقليم إلى "فتح المعبر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفي حال تعذر ذلك، سيتم التنسيق مع الهلال الأحمر لإيصال المساعدات للعوائل النازحة".

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود شعبية لتعزيز التضامن مع المتضررين، رغم التحديات الاقتصادية التي يمر بها إقليم كوردستان، حيث يعاني المواطنون من تأخر صرف الرواتب وأزمة مالية خانقة.