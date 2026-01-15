ناشطون في السليمانية يحتجون على الاعتداءات بحق الكورد في سوريا (صور)

شفق نيوز- السليمانية

نظم عدد من الناشطين المدنيين في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية استهجاناً للاعتداءات المتكررة التي تطال المناطق الكوردية في سوريا، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت الناشطة المدنية زينو رشيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الكورد في بعض مناطق سوريا يتعرضون لانتهاكات جسيمة تمثل خرقاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأضافت، أن استمرار تلك الانتهاكات يشكل تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي، ويرسل مؤشرات مقلقة بشأن تراجع القيم الإنسانية، مشيرة إلى أن ما يجري لا يستهدف الكورد فقط، بل يمس مبدأ حماية الإنسان وكرامته بشكل عام.

وأكدت رشيد، حاجة المنطقة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بما يضمن التعايش السلمي والأمان لجميع المكونات، داعية الأطراف الدولية والإنسانية إلى اتخاذ موقف عادل وفاعل لوقف أعمال العنف والانتهاكات.

وبيّنت أن الوقفة الاحتجاجية جاءت رفضاً لما وصفته بـ"القتل الممنهج و الأساليب غير الإنسانية" التي يتعرض لها كورد سوريا، مشددة على ضرورة تحرك إنساني ودبلوماسي عاجل يضع حداً لهذه الانتهاكات ويضمن محاسبة المسؤولين عنها.