ناشطون في السليمانية يحتجون ضد الحرب: ما يجري إبادة جماعية ممنهجة

شفق نيوز/ نظم عدد من الناشطين المدنيين في محافظة السليمانية، عصر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أدانوا خلالها استمرار الحرب الدائرة في المنطقة، واصفين ما يحدث بـ"الإبادة الجماعية المنظمة"، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النزاع.

وقال أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية، بهاء الدين بكر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأحداث التي نتابعها منذ أكثر من أسبوع لا تعكس سوى حجم الدمار والخراب الذي يطال البشر والبنى التحتية على حد سواء، وهي عملية منظمة تستهدف وجود الإنسان وتهدد أمن المنطقة بأكملها".

وأضاف "نستنكر بشدة الجرائم التي تطال المدنيين في إيران وفي كل دول المنطقة، فالحرب لا تستهدف سوى الإنسان والخيرات، وانعكاساتها لا تطال سوى الأبرياء، ولهذا نطالب بوقفها فوراً".

وأوضح بكر أن "الحرب الحالية ليست وليدة الأيام السبعة الماضية كما يتصور البعض، بل تعود جذورها إلى السابع من أكتوبر، وهي استمرار لسلسلة من النزاعات التي تُثبت فشل السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، إذ أن هذه السياسات لا تُنتج إلا الأزمات وتسعى لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية وفق مصالحها".

ودعا بكر، باسم المحتجين، إلى وقف إطلاق النار فوراً، محذراً من أن "نيران المعركة لن تقتصر على جغرافيا معينة، بل ستمتد آثارها السلبية إلى عموم دول الجوار، بما في ذلك إقليم كردستان".

وتابع "ما يحدث اليوم هو عملية قتل جماعي ممنهجة بحق الإنسانية، وعلينا أن نقف جميعاً ضد هذه الكارثة".