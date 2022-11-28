ناشطات نسويات يطالبن برلمان كوردستان بـ"كسر الصمت"

شفق نيوز/ طالبت ناشطات نسوية في محافظة السليمانية اليوم الاثنين، برلمان كوردستان بـ"كسر الصمت المطبق"، حيال الاعتداءات المتكررة من قبل إيران وتركيا على اراضي كوردستان.

وقالت گردە مامە حمه وهي ناشطة مدنية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز انهم يطالبون من المؤسسات التشريعية والرقابية الأولى في كوردستان ان يكون لها دور في ايقاف العدوان الايراني والتركي على اراضي كوردستان.

واضافة يجب على برلمان كوردستان كسر الصمت المطبق حيال تلك الاعتداءات غير المبررة والتي ادت الى سقوط الضحايا من المواطنين العزل.

واشارت الى انه من الضروري ان يرفض برلمان كوردستان تلك الانتهاكات غير المقبولة من قبل تلك الدولتين وان يكون له موقف واضح في المحافل الدولية كون ما تفعله ايران وتركيا يحاسب عليه القانون الدولي وفقا للمادة الرابعة من قانون المحكمة الدولية والتي تعدها انتهاكا وعدوانا دوليا.