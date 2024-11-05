ناشطات في أربيل يرفضن تعديل "الأحوال الشخصية": ضد حقوق المرأة والطفل

شفق نيوز/ اعربت منظمات نسائية وخبراء قانونيون، يوم الثلاثاء، عن رفضهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يسعى البرلمان العراقي الى التصويت عليه.

وقالت بهار علي رئيسة منظمة "نحن" للتنمية البشرية، لوكالة شفق نيوز، "نحن كمنظمات نسائية في كوردستان وبالاتفاق مع خبراء قانونيين وقضاة وناشطين نريد أن نرفع صوتنا عالياً ونتكاتف مع أجل منع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".

ورأت بهار علي أن "تعديل القانون هو ضد أبسط حقوق المرأة والطفل في العراق".

وأخفق مجلس النواب العراقي ولمرتين متتاليتين، بتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد إدراجه على جدول أعمال جلساته اضافة لقوانين جدلية أخرى (العفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها).

وفي وقت سابق طالبت منظمة العفو الدولية، مجلس النواب العراقي، بإسقاط التعديلات المزمع تشريعها ضمن قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن تمريرها ينتهك حقوق النساء والفتيات، ويزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد يسمح بـ"زواج الفتيات في سن التاسعة".