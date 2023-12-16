نازحو سنجار يتوجهون لمراكز الاقتراع في دهوك آملين إعمار مناطقهم (صور)

شفق نيوز/ توجه آلاف النازحين في مخيمات محافظة دهوك، يوم السبت نحو مراكز الاقتراع، وسط نداءات عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار مناطقهم في قضاء سنجار.

وبدأت صباح اليوم السبت عملية التصويت الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات في العراق، حيث اندلع إقبال كبير من قبل النازحين في مختلف مخيمات محافظة دهوك على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الحكومات المحلية.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، قال أحد النازحين، ويدعى خلف الياس: "حضرت إلى هنا لألقي بصوتي، وأهيب بالفائزين أن يعملوا على إعادة إعمار سنجار وتقديم الخدمات للمواطنين، حتى يتسنى لنا العودة إلى قرانا".

في حين يقول حسين علو: "مواطنو سنجار يطالبون بتحقيق الأمن في مناطقهم، حيث يشهدون وجود مسلحين خارجين عن القانون يسيطرون على سنجار، ونرغب في استعادة السلام فقط والعودة إلى مناطقنا".

وأكد مدير مكتب دهوك في المفوضية خالد عباس، أن عدد النازحين المسجلين للمشاركة في التصويت يتجاوز 50 الف نازح.

وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده امس الجمعة، غنه تم وضع 34 مركز اقتراع في دهوك لكي يدلي النازحون باصواتهم، موضحا أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 34 تضم 131 محطة للتصويت، وسيكون عدد من يحق لهم التصويت في هذه المراكز أكثر من 54 ألف شخص.