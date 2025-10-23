نازحو سنجار في دهوك يرهنون "حلم العودة" بالمرشحين للانتخابات (صور)

شفق نيوز- دهوك

طالب عدد من النازحين في محافظة دهوك، المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة، بالعمل الجاد من أجل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال السنوات الماضية في حال فوزهم بمقاعد نيابية.

وقال شمو حسين، وهو نازح من قضاء سنجار، لوكالة شفق نيوز: "نحن هنا منذ أكثر من 11 عاماً ولا نزال نعيش في المخيمات دون أي تغيير في أوضاعنا".

وأضاف أن "المرشحين يزوروننا هذه الأيام ويلتقون بنا لكنهم لا يقدمون شيئاً ملموساً والمنظمات توقفت عن مساعدتنا"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية لا تقدم اي دعم بصراحة، والجهة الوحيدة التي تساندنا هي حكومة إقليم كوردستان".

أما جاسم سعيد، وهو نازح آخر، ففقال لوكالة شفق نيوز: "لم نعد نثق بأي من المرشحين، فهذه هي المرة الثالثة التي نشارك فيها في الانتخابات ونحن في المخيمات، ومع ذلك ما زلنا نعيش تحت الخيام منذ 11 عاماً".

وتابع: "رغم خيبة الأمل سنشارك مجدداً على أمل أن يتحقق تغيير هذه المرة، لم نحصل على أي تعويضات حتى الآن ونطالب من سيفوز في البرلمان بالضغط على الحكومة المقبلة للإسراع في إعادتنا إلى مناطقنا وتعويضنا عما فقدناه".

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

من جانبه أوضح قاسم بركات، وهو نازح في دهوك، أن "النازحين أحرار في اختيار من يمثلهم ولا توجد أي ضغوط عليهم من قبل الأحزاب أو الكيانات السياسية".

وأكد، أن "النازحين سيشاركون في الانتخابات وسيدعمون من يلتزم بخدمتهم".

وأكمل: "نريد من المرشحين الفائزين أن يعملوا على فتح المشاريع في سنجار، وتحسين الطرق، والمساهمة في إعادة إعمار مناطقنا التي دمرت".

وأعلن مكتب دهوك الانتخابي، في بداية الشهر الجاري، إكمال استعداداته لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقرر انطلاقها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، كاشفا عن مشاركة قرابة 780 ألف ناخب من بينهم 25 ألف نازح.

ويبلغ عدد المقاعد لمحافظة دهوك كدائرة انتخابية، 11 مقعداً من ضمنهم 8 رجال و3 نساء، مع تخصيص أحد المقاعد لكوتا المسيحيين.