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نازحو دهوك يعيشون وضعا صعبا: ظل الخيمة لا يقينا من الحرارة العالية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-08T18:11:08+0000
نازحو دهوك يعيشون وضعا صعبا: ظل الخيمة لا يقينا من الحرارة العالية

شفق نيوز/ يعيش النازحون في مخيمات محافظة دهوك وسط ظروف انسانية صعبة عقب موجة الحر وارتفاع في درجات الحرارة.

نازحون شكوا من الاوضاع المعيشية داخل المخيمات بعد انخفاض ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية ونقص في مياه الشرب.

سفر خوديدا نازح بمخيم جنوبي دهوك يقول لوكالة شفق نيوز؛ ان التيار الكهربائي في انقطاع مستمر؛ وان ساعات التجهيز لا تتعدى تسع ساعات خلال 24 ساعة.

وأشار إلى ان قلة المساعدات المقدمة للنازحين بعد توقف مشاريعها، داعيا الجهات المعنية الى مراعاة النازحين وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب.

اما خيرية سعود نازحة التي تقطن المخيم في دهوك منذ 2014 تتحدث لوكالة شفق نيوز؛ عن طبيعة الأوضاع المعيشية داخل الخيمة، حيث تقول إن الخيمة تصنع من مواد حارة كالنايلون ولا يتحمل الاطفال البقاء تحتها لدقائق بعد انقطاع التيار الكهربائي.

ودعت سعود؛ الحكومة الاتحادية الى توفير الامن والاستقرار والخدمات في مناطقها الاصلية بسنجار كى تعود إليها مع عائلتها.

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