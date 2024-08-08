نازحون في كوردستان ينقلون مطالبهم عبر شفق نيوز: لم نتسلم منحة العودة (صور)

شفق نيوز/ أكد نازحون في مخيم "بحركة" بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنهم لم يتسلموا لغاية الآن منح العودة الطوعية البالغة أربعة ملايين دينار لكل أُسرة تعود إلى ديارها الاصلية.

وقال محمد عبد الله، نازح قرر العودة إلى منطقته الأصلية، لوكالة شفق نيوز "تم توريطنا في هذه العملية حيث أن وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية وعدتنا بجلب سيارات لنقل أغراضنا على حسابها لكنها لم تفِ بالتزاماتها، واضطررنا والكثير من الأسر إلى العودة على نفقتنا الخاص رغم أن معظمنا فقراء وحالتنا المادية سيئة".

من جانبه، أكد النازح مروان حميد، لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الهجرة وعدتنا بدفع مبلغ أربعة ملايين دينار لكل أُسرة عائدة، ولكن لغاية الآن لم نستلم أي مبلغ، كما لم يتم توفير سيارات لنقلنا مع أثاثنا".

بدورها أوضحت النازحة سميرة علي، لوكالة شفق نيوز "نحن نسكن في مخيمات أربيل منذ 11 عاماً، واليوم عندما قررنا العودة لم نحصل على أي مبلغ مالي من وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، ولا نمتلك بيوتاً نعود لنسكنها في الموصل".

ولم يتسن لوكالة شفق نيوز الحصول على تصريح من دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة أربيل.

وسبق أن حددت وزارة الهجرة والمهجرين، الـ30 من شهر تموز/ يوليو الماضي، موعداً لإغلاق مخيمات النزوح، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما حددت مبلغ 4 ملايين دينار لكل أسرة لتشجيعهم على العودة لمناطقهم.

ومنذ إعلان العراق الانتصار على تنظيم داعش، بنهاية 2017 بدأت وزارة الهجرة والمهجرين بتنظيم برامج خاصة لإغلاق مخيمات النزوح، التي تنتشر في عدة مناطق، غالبيتها في إقليم كوردستان التي توجه إليها النازحون بعد هجوم داعش في 2014.