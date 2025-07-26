نازحة من سنجار.. غرق فتاة عشرينية في نهر الخابور

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر امني في إدارة زاخو المستقلة بمحافظة دهوك، يوم السبت، بغرق فتاة نازحة من قضاء سنجار في نهر الخابور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وتقيم في مخيم جم مشكو غرب مدينة زاخو، وكانت برفقة شقيقها اثناء عملهما في احدى مزارع البطاطا".

وأضاف "بعد انتهاء العمل قررا السباحة في النهر، وقد غرقت الفتاة خلال ذلك"، مبينا "فرق الانقاذ التابعة للدائرة تمكنت من انتشال جثتها وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي في زاخو".