سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نار الجنوب وأزمة الكهرباء يدفعان السكان نحو السياحة في كوردستان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-02T14:29:34+0000
نار الجنوب وأزمة الكهرباء يدفعان السكان نحو السياحة في كوردستان (صور)

شفق نيوز / دفع ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وتزامنه مع غياب الخدمات في مجال الطاقة الكهربائية، بالسائحين من وسط وجنوب العراق، إلى التوجه للمناطق السياحية في إقليم كوردستان، وخاصة صوب مناطق قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

مدير سياحة العمادية، محمد نظيف، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "السيّاح توافدوا بشكل كبير إلى المواقع السياحية في حدود القضاء خاصة بعد تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وأضاف نظيف، أن "درجات الحرارة في العمادية هي أقل انخفاضا من مركز محافظة دهوك ب 6_ 7 درجات"، مرجحاً في الوقت نفسه "زيادة أعداد السيّاح القادمين من وسط وجنوب البلاد في الأيام المقبلة، وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى قرب انتهاء الامتحانات في تلك المناطق".

من جانبها، قالت علياء فارس، (سائحة قدمت من مدينة الموصل) إلى قضاء العمادية، إن "درجات الحرارة المنخفضة في منطقة العمادية والأجواء الجميلة في المناطق السياحية، هي التي دفعت بعائلتها الى القدوم هنا للاستمتاع، بعد ارتفاع درجات الحرارة في الموصل".

يشار إلى أن الأنواء الجوية في قضاء العمادية تسجل درجات حرارة يومية تتراوح بين 35 إلى 36 درجة.

واعلنت دائرة السياحة في العمادية، ضمن محافظة دهوك، في إقليم كوردستان، استعداد المواقع والمصايف السياحية لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين بعد موجة الحر التي تضرب محافظات العراق خلال هذه الفترة.

 

 

related

ماذا سيحدث في مدن كوردستان اليوم وغدا؟

Date: 2019-07-07 14:15:19
ماذا سيحدث في مدن كوردستان اليوم وغدا؟

السياحة تتصدر الاستثمار في اقليم كوردستان بنسبة 38% للعام الحالي

Date: 2019-09-18 20:47:32
السياحة تتصدر الاستثمار في اقليم كوردستان بنسبة 38% للعام الحالي

في يوم "السياحة" العالمي.. خطة كوردستانية للعمل في 227 مشروعاً رغم الجائحة

Date: 2020-09-26 17:09:05
في يوم "السياحة" العالمي.. خطة كوردستانية للعمل في 227 مشروعاً رغم الجائحة

عودة حركة التبادل السياحي بين كوردستان وايران الى طبيعتها

Date: 2020-11-08 20:19:09
عودة حركة التبادل السياحي بين كوردستان وايران الى طبيعتها

كوردستان تستعد لاستقبال المحتفلين برأس السنة الجديدة ومخاوف من حظر شامل تفرضه بغداد

Date: 2020-12-22 12:45:41
كوردستان تستعد لاستقبال المحتفلين برأس السنة الجديدة ومخاوف من حظر شامل تفرضه بغداد

سياحة دهوك تتوقع زيادة في اعداد السائحين خلال 2021

Date: 2021-02-04 12:16:00
سياحة دهوك تتوقع زيادة في اعداد السائحين خلال 2021

سياحة دهوك تعلن انخفاض السائحين الوافدين للمحافظة بسبب حظر التجوال

Date: 2021-02-21 09:22:48
سياحة دهوك تعلن انخفاض السائحين الوافدين للمحافظة بسبب حظر التجوال

100 ألف سائح توافدوا إلى دهوك خلال 2021.. صور

Date: 2021-06-13 14:39:59
100 ألف سائح توافدوا إلى دهوك خلال 2021.. صور