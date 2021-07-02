نار الجنوب وأزمة الكهرباء يدفعان السكان نحو السياحة في كوردستان (صور)

شفق نيوز / دفع ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وتزامنه مع غياب الخدمات في مجال الطاقة الكهربائية، بالسائحين من وسط وجنوب العراق، إلى التوجه للمناطق السياحية في إقليم كوردستان، وخاصة صوب مناطق قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

مدير سياحة العمادية، محمد نظيف، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "السيّاح توافدوا بشكل كبير إلى المواقع السياحية في حدود القضاء خاصة بعد تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وأضاف نظيف، أن "درجات الحرارة في العمادية هي أقل انخفاضا من مركز محافظة دهوك ب 6_ 7 درجات"، مرجحاً في الوقت نفسه "زيادة أعداد السيّاح القادمين من وسط وجنوب البلاد في الأيام المقبلة، وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى قرب انتهاء الامتحانات في تلك المناطق".

من جانبها، قالت علياء فارس، (سائحة قدمت من مدينة الموصل) إلى قضاء العمادية، إن "درجات الحرارة المنخفضة في منطقة العمادية والأجواء الجميلة في المناطق السياحية، هي التي دفعت بعائلتها الى القدوم هنا للاستمتاع، بعد ارتفاع درجات الحرارة في الموصل".

يشار إلى أن الأنواء الجوية في قضاء العمادية تسجل درجات حرارة يومية تتراوح بين 35 إلى 36 درجة.

واعلنت دائرة السياحة في العمادية، ضمن محافظة دهوك، في إقليم كوردستان، استعداد المواقع والمصايف السياحية لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين بعد موجة الحر التي تضرب محافظات العراق خلال هذه الفترة.