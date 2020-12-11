نادٍ عالمي للدراجات النارية يدشن فرعاً في أربيل

شفق نيوز/ دشن نادي "bond brothers" (الأخوة المتكاتفون) للدراجات النارية يوم الجمعة فرعاً للنادي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وجرى تدشين الفرع من قبل رئيس النادي يونس عماد.

وقال عماد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه بافتتاح فرع أربيل، بات النادي يمتلك 10 فروع على مستوى العراق والعالم.

وأضاف أن النادي سيبقى يسير على "نهج الأخوة في المدرسة القديمة للدراجين، وسيكون عملنا إنسانياً بحتاً يصب في خدمة المجتمع، ونقل صورة إيجابية عن الدراجين".

وأشار عماد إلى أن "نادي bond brothers يمثل أيقونة للحب والتآخي، وتجمعنا هواية ركوب الدراجات النارية".

وتأسس النادي عام 2019 من قبل مجموعة شبان عراقيين تجمعهم هواية حب اقتناء الدراجات النارية وقيادتها.

ويّعرف "bond brothers" نفسه بأنه ناد للدراجات النارية فئة الكلاسيك، وهو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تربطهم علاقة اخوية ومهتمين برياضة الدراجات النارية، وتحكم هذه الأخوة مجموعة من القوانين التي تنظم عمل النادي، ووضع له مفاصل ادارية تمثلت في هيئات فنية وادارية وغيرها، ورئيس للنادي ونائب للرئيس.

كما تحتوي لوائح النادي على نظام مالي وآخر للحماية وادارة العلاقات العامة، كما وضع النادي لحملة الشارة واجبات وحقوق فمن ضمن الواجبات احترام القانون والنظام الداخلي والتشكيلات، والحرص على مصلحة النادي والحفاظ على اسرار النادي وممتلكاته، ووضع عقوبات للمخالف بسحب الثقة وسحب الإشارة والطرد؛ كما وضع عقوبة العلامة السوداء هي من اقوى العقوبات، وتتضمن البراءة من حامل الاشارة وقطع العلاقة معه.

كما وضعت شروطاً للحصول على العضوية في النادي.

ومن بين الشروط أن يكون عمر العضو 20 سنة فما فوق، وان يكون قادرا على قيادة دراجات الهارلي باحتراف، وان يكون ملما بقوانين المرور وقواعد السير؛ وان يكون حسن السمعة، وان يتمتع بمظهر لائق لأن سمعة العضو من سمعة الفريق، بحسب ما أورده النظام الداخلي للنادي.

ويخضع المرشح قبل قبوله عضوا الى مقابلة واختبار من قبل كباتن الفريق.