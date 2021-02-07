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نادية مراد تحث لتطبيق اتفاقية سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-07T14:32:40+0000
نادية مراد تحث لتطبيق اتفاقية سنجار

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد الناشطة الإيزيدية الناجية من تنظيم داعش، نادية مراد.

وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن حكومة إقليم كوردستان تبذل قصارى جهدها للتخفيف عن معاناة الإخوة والأخوات الإيزيديين وتأمين عيش كريم لهم، وضمان عودة النازحين منهم إلى ديارهم، وأكد أن الإيزيديين مكون أصيل ومهم من شعب كوردستان.

وقال رئيس الحكومة "إن إقليم كوردستان يدعم الحقوق المشروعة للإيزيديين، خاصة إن المئات من مقاتلي البيشمركة قد استشهدوا في سبيل تحرير سنجار من قبضة تنظيم داعش، لذا يتعين تطبيع أوضاع سنجار وبما يضمن عودة الاستقرار إلى المنطقة".

وأكدت الناشطة نادية مراد على أهمية تكثيف المساعي الرامية لمعرفة مصير المختطفات والمغيبات الإيزيديات وتحريرهن وإعادة رفات جميع ضحايا قرية كوجو، كما طالبت أيضاً بتطبيق اتفاقية سنجار بأسرع وقت من أجل تحقيق الاستقرار والعدالة والسلام في المنطقة.

كذلك جرى التشديد في الاجتماع على ضرورة إنزال القصاص العادل إزاء الجرائم التي تم اقترافها بحق الإيزيديين، وذلك بالتنسيق مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد).

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