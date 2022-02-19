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"ناتو" لبارزاني: الازمة الاوكرانية لن تصرف نظرنا عن خطر داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T17:43:15+0000
"ناتو" لبارزاني: الازمة الاوكرانية لن تصرف نظرنا عن خطر داعش

شفق نيوز/ اكد حلف الشمال الاطلسي "ناتو"، يوم السبت، ان تنظيم داعش ما زال يشكل تهديداً أمنياً، وأن الازمة الاوكرانية لن تأثر على تركيزه في متابعة مخاطر الارهاب في المنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني التقى على هامش مؤتمر الامن في ميونخ اليوم، بنائب الامين العام لحلف الشمال الاطلسي، ميرسيا غيونا.

واضاف ان بارزاني قدم خلال الاجتماع نبذة بشأن الوضع السياسي والامني في العراق شرح فيها تهديدات ومخاطر داعش في العراق وسوريا، مشيرا الى التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصا في مناطق الفراغ الامني.

واشار البيان ان غيونا من جهته سلط الاضواء على مهام "ناتو" في العراق، واكد انهم يعدون وجود البعثة الدولية في العراق خطوة مهمة للمساعدة والتدريب والتأهيل العسكري، خصوصا وان داعش ما زال يشكل تهديدا ولا يجب ان تكون التعقيدات في اوكرانيا سببا في عدم الانتباه لمخاطر الارهاب في المنطقة.

ونوه الى ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، عد استعداد ووجود "ناتو" في العراق امرا مهما، واكد ان العراق واقليم كوردستان بحاجة الى تنمية وبناء القدرات الامنية والعسكرية، معربا عن امله ان يكون الناتو مساعدا ومتعاونا.

كما اشار البيان الى ان مناقشة اخر التطورات في المنطقة بصورة عامة كان محورا اخر في الاجتماع.

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