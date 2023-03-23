مُنحت موعدا طويلا في بلادها.. امرأة بريطانية تقصد أربيل لإجراء عملية جراحية ناجحة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، أن امرأة بريطانية قصدت مدينة اربيل لغرض العلاج بدلا من تلقيها في بلادها.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن المرأة كانت تعاني من حصوات المرارة، وبعد بذل قصارى جهدها، وزيارة الطبيب عدة مرات تم منحها موعد انتظار طويل لإجراء العملية الجراحية في وقت عانت الكثير.

وأضاف البيان أن موعد إجراء العملية في بريطانيا حُدد بثلاث سنوات لذلك قررت المجيء إلى إقليم كوردستان لتلقي العلاج.

ووفقا للبيان فقد أجريت للمريضة عملية جراحية ناجحة في أربيل، حيث تتمتع الآن بصحة جيدة، ومن المقرر أن تعود إلى بلادها.