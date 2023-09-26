أمٌّ لـ 5 أطفال .. مقتل امرأة على يد زوجها قرب اربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الثلاثاء، بأن رجلاً أقدم على قتل زوجته في قرية "بير داود" قرب مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

ونقل الشهود عن أقرباء وأسرة المُجنى عليها قولهم، إن زوجها قتلها بسبب مشاكل اجتماعية ولاذ بالفرار، إلا أنه صباح اليوم سلم نفسه إلى قوات الشرطة المحلية.

وبحسب الشهود، فإن الرجل قتل المرأة خنقاً بعد خلودها إلى النوم ليلة أمس.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن المرأة التي قتلت تبلغ من العمر 35 عاما لديها خمسة أطفال، وشرعت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث.