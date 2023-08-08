مأكولات وأزياء كوردية.. معرض نسوي للأعمال اليدوية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، معرض نسوي للأعمال اليدوية والمنتجات المحلية بحضور عدد من مواطني السليمانية.

وقالت سروى عثمان المشرفة على "كروب خيالي خانمان"، لمراسل وكالة شفق نيوز، "لمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس كروب خيالي خانمان أقمنا اليوم احتفالاً يتضمن بازارا ومعرضاً لـ25 عضوة من اعضاء الكروب".

واضافت ان "المعرض يتضمن اعمالاً يدوية وعرضاً لمأكولات محلية كوردية وعرض أزياء ومكملات تجميل نسائية".

وبينت سروى ان "المعرض يهدف أولاً لدعم اعضاء الكروب وكذلك توعية الجيل الجديد حول التقاليد والعادات القديمة الكوردية"، مؤكدة أن "المعرض يستمر ليوم واحد".