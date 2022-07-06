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مؤقتاً .. إقليم كوردستان يغلق معبرين حدوديين مع إيران أمام حركة التجارة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-06T13:31:07+0000
مؤقتاً .. إقليم كوردستان يغلق معبرين حدوديين مع إيران أمام حركة التجارة

شفق نيوز/ قررت السلطات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اغلاق معبرين حدوديين مع إيران أمام الحركة التجارية في اليوم الأول من عيد الاضحى.

وقال المتحدث باسم ادارة معبر حاج عمران الحدودي سيروان حسين لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم إغلاق المعبر في اليوم الأول من عيد الاضحى بوجه شاحنات النقل وستستمر حركة السائحين بشكل طبيعي".

واضاف، ان "المسافرين إلى إيران عن طريق المعبر ملزمون بإبراز بطاقة الفحص لفيروس كورونا للدخول الى الاراضي الايرانية و عند عودتهم ايضا".

بدوره قال المسؤول الاعلامي لمنفذ باشماخ الحدودي مريوان كريم لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم ايقاف الحركة التجارية للمعبر في اليوم الأول من العيد فقط" مشيرا الى ان "ذهاب السياح و قدومهم الى الاقليم سيكون طبيعيا مع ضرورة ابراز فحص السلامة من كورونا".

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