سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مؤسسة كوردستانية تسلم بغداد واثينا ملفات المهاجرين المفقودين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-08T09:35:15+0000
مؤسسة كوردستانية تسلم بغداد واثينا ملفات المهاجرين المفقودين

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" المتخصصة بشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق، اليوم السبت، تسليم ملفات المهاجرين المفقودين الى وزارتي الخارجية العراقية واليونانية.

وقال رئيس المؤسسة، ئاري جلال في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة قامت صباح اليوم، بتسليم ملفات 25 مهاجراً مفقوداً في أحداث يوم 21 كانون الاول 2021 الماضي إلى وزارة الخارجية العراقية وإلى دائرة العلاقات الخارجية في اقليم كوردستان ووزارة الخارجية اليونانية".

واضاف جلال، أنه "تم أيضاً استلام ملفات المواطنين العراقيين التسعة الذين فقدوا يوم 23 كانون الاول 2021"، مؤكداً أنه "ستتم متابعة قضاياهم مع الجهات المعنية في العراق وكوردستان واليونان".

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة القمة عن هجرة قراب53 ألف مواطن من عموم العراق خلال العام الماضي 2021 ، مشيراً إلى تقديمهم طلبات للجوء في دول أوروبا، وبلغت اعمارهم من ١٨ سنة وصاعداً.

ونوهت المؤسسة إلى أن 53 مهاجراً ولاجئاً عراقياً لقوا حتفهم بحوادث متفرقة من مناطق مختلفة من انحاء العالم،  تمكنت المؤسسة من استعادة 36 جثة لتسلمها الى ذويها.

related

مسعود بارزاني يؤكد لسفير بلاروسيا على "الجانب الانساني" في التعامل مع المهاجرين

Date: 2021-11-01 09:54:28
مسعود بارزاني يؤكد لسفير بلاروسيا على "الجانب الانساني" في التعامل مع المهاجرين

كوردستان وأوروبا: شبكات التهريب استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية

Date: 2021-11-23 20:49:16
كوردستان وأوروبا: شبكات التهريب استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية

الخارجية العراقية تقدم لرئيس كوردستان نبذة عن اجتماعات الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين

Date: 2021-12-08 14:08:32
الخارجية العراقية تقدم لرئيس كوردستان نبذة عن اجتماعات الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين