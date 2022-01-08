مؤسسة كوردستانية تسلم بغداد واثينا ملفات المهاجرين المفقودين

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" المتخصصة بشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق، اليوم السبت، تسليم ملفات المهاجرين المفقودين الى وزارتي الخارجية العراقية واليونانية.

وقال رئيس المؤسسة، ئاري جلال في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة قامت صباح اليوم، بتسليم ملفات 25 مهاجراً مفقوداً في أحداث يوم 21 كانون الاول 2021 الماضي إلى وزارة الخارجية العراقية وإلى دائرة العلاقات الخارجية في اقليم كوردستان ووزارة الخارجية اليونانية".

واضاف جلال، أنه "تم أيضاً استلام ملفات المواطنين العراقيين التسعة الذين فقدوا يوم 23 كانون الاول 2021"، مؤكداً أنه "ستتم متابعة قضاياهم مع الجهات المعنية في العراق وكوردستان واليونان".

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة القمة عن هجرة قراب53 ألف مواطن من عموم العراق خلال العام الماضي 2021 ، مشيراً إلى تقديمهم طلبات للجوء في دول أوروبا، وبلغت اعمارهم من ١٨ سنة وصاعداً.

ونوهت المؤسسة إلى أن 53 مهاجراً ولاجئاً عراقياً لقوا حتفهم بحوادث متفرقة من مناطق مختلفة من انحاء العالم، تمكنت المؤسسة من استعادة 36 جثة لتسلمها الى ذويها.