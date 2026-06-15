مؤسسة طالباني تفتتح فرعاً في بغداد لتعزيز التعاون ومعالجة المشكلات السياسية (صور)

شفق نيوز- بغداد

افتُتح في العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين، فرع لمؤسسة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بحضور رسمي واسع، شارك فيه وزراء ونواب ومسؤولون.

ويؤكد هذا الافتتاح، بحسب معنيين، استمرار الرسالة الوطنية والإنسانية التي جسدها الرئيس الراحل، والسعي إلى مدّ وتعزيز جسور التعاون مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في نشر ثقافة السلم والتعايش وترسيخ قيم المواطنة والشراكة بين جميع مكونات الشعب العراقي.

وقال رئيس المؤسسة، السفير محمد صبار، لوكالة شفق نيوز، إن "بغداد عاصمة للعراقيين جميعاً، وإن الرئيس الراحل سكن هذه المدينة منذ خمسينيات القرن الماضي وكان يحبها، وإن افتتاح فرع المؤسسة في بغداد يُعد أمراً مهماً لكل العراقيين، وليس للمؤسسة فحسب".

وأضاف أن "العمل في بغداد له خصوصية، كونها تضم البعثات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ومن الضروري إبراز تراث طالباني وإبقاء معالم فكره وطريقته في حل المشكلات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية حية، وتعريف هذا الجيل والأجيال المقبلة بهذا الإرث الكبير".

وأشار إلى أن "الرئيس جلال طالباني لم يكن يمثل قومية أو طائفة معينة، بل كان يمثل العراقيين جميعاً"، لافتاً إلى أن "افتتاح المؤسسة في العاصمة العراقية يهدف إلى التعاون مع المؤسسات الأخرى بما يصب في المصلحة الوطنية".

من جانبه، أشار القاضي منير حداد إلى أن "مؤسسة الرئيس الراحل جلال طالباني تهدف إلى خدمة المجتمع".

وأعرب حداد، لوكالة شفق نيوز، عن "تفاؤله بافتتاح المؤسسة في بغداد للإسهام في حل المشكلات المعقدة في المشهد السياسي العراقي".

بدوره، أكد الباحث علي المندلاوي، الذي حضر ممثلاً عن الكورد الفيليين، لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس الراحل جلال طالباني جسّد خلال مسيرته قيم السلام والوطنية، وتصدى لحالات الانسداد السياسي التي واجهتها البلاد، وساهم في معالجة القضايا المعقدة، ومدّ جسور التعاون والتواصل مع مختلف القوى الوطنية".

وتابع قائلاً إن "افتتاح فرع للمؤسسة في العاصمة بغداد يُعد جزءاً من الوفاء لشخصية الرئيس الراحل، بهدف الحفاظ على إرثه حياً بين العراقيين جميعاً، إلى جانب تفعيل دور المؤسسة في بغداد لتتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في معالجة المشكلات وتقديم الخدمات العامة".

ووفقاً لمسؤولين، فإن افتتاح فرع لمؤسسة طالباني يؤكد حضورها في قلب العراق لترسيخ النهج الوطني الذي آمن به مام جلال، والقائم على الحوار والعمل المشترك من أجل وحدة العراق واستقراره.