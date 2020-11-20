سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مؤسسة صحية رسمية تعلن تفشي فيروس "سارس" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-20T11:32:20+0000
مؤسسة صحية رسمية تعلن تفشي فيروس "سارس" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة يوم الجمعة عن تفشي فيروس "سارس" بين السكان في محافظة السليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه في المختبر البيلوجي في مستشفى "آسا" وضمن فحوصات جديدة واضافة الى فيروس كورونا تم اكتشاف فيروس "سارس" المعروف بـ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) .

واضاف البيان ان فيروس سارس تفشى بين المواطنين في السليمانية، ويتعين التعامل معه بطريقة ملائمة تختلف عن  SARS-Cov2 المعروف بكوفيد.

واشار البيان ان بعض المواطنين ظهرات عليهم علامات الاصابة بفيروس كوفيد غير انه خلال فحص PCR ظهرت النتائج موجبة ، موضحا انهم ليسوا مصابين بكوفيد بل فيروس سارس.

وارفقت المؤسسة البيان بنتائج فحوصات اثبتت الاصابة بفيروس "سارس" وادناه نسخة من الفحوص:

related

السليمانية تعلن خلوها من بلازما المتعافين وتناشدهم التبرع

Date: 2020-06-10 21:11:55
السليمانية تعلن خلوها من بلازما المتعافين وتناشدهم التبرع

اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

Date: 2019-09-22 16:58:15
اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-01 23:43:18
تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

Date: 2019-10-03 10:04:47
وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

الاخبار السارة تتوالى من كوردستان .. تعافي 50 مصابا بكورونا في السليمانية

Date: 2020-06-19 18:37:09
الاخبار السارة تتوالى من كوردستان .. تعافي 50 مصابا بكورونا في السليمانية

تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-05-30 16:07:13
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

السليمانية توجه ضربة لوباء كورونا

Date: 2020-08-16 18:05:13
السليمانية توجه ضربة لوباء كورونا

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك

Date: 2020-03-23 17:58:55
تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك