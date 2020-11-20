مؤسسة صحية رسمية تعلن تفشي فيروس "سارس" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة يوم الجمعة عن تفشي فيروس "سارس" بين السكان في محافظة السليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه في المختبر البيلوجي في مستشفى "آسا" وضمن فحوصات جديدة واضافة الى فيروس كورونا تم اكتشاف فيروس "سارس" المعروف بـ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) .

واضاف البيان ان فيروس سارس تفشى بين المواطنين في السليمانية، ويتعين التعامل معه بطريقة ملائمة تختلف عن SARS-Cov2 المعروف بكوفيد.

واشار البيان ان بعض المواطنين ظهرات عليهم علامات الاصابة بفيروس كوفيد غير انه خلال فحص PCR ظهرت النتائج موجبة ، موضحا انهم ليسوا مصابين بكوفيد بل فيروس سارس.

وارفقت المؤسسة البيان بنتائج فحوصات اثبتت الاصابة بفيروس "سارس" وادناه نسخة من الفحوص: