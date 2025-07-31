مؤسسة روانگه توزع 22 مليون لتر ماء في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

أكدت مؤسسة روانگه، يوم الخميس، استمرارها بحملة توزيع المياه على المواطنين في أحياء مدينة أربيل مركز إقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حملة توزيع المياه التي أطلقها المؤسسة، مستمرة لليوم الـ 49 على التوالي، في عدد من أحياء مدينة أربيل".

ولفت إلى أن" الحملة تمكنت لغاية الآن، من توزيع ما يقارب 22 مليون لتر من المياه على السكان"، مبينة أن "تلك الكمية عادت بالفائدة على أكثر من 13 ألف عائلة و68 ألف مواطن من أهالي المدينة، وسنستمر في التزامنا".

وتواجه أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق وتحديدا في فصل الصيف شحة في المياه لأسباب منها الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال السنوات الاخيرة الماضية وتراجع معدلات تساقط الأمطار إضافة إلى قلة السدود والبرك لخزن المياه والتوسع بالمشاريع السكنية في المدينة.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية، ومؤخراً شرعت حكومة الإقليم بالبدء وإنجاز عدة مشاريع لتفادي أزمات نقص المياه التي تشهدها أحياء ومناطق أربيل من بينها مشروع إمداد الطوارئ.