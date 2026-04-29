مؤسسة روانگه تنشئ نظامًا متطورًا لإعادة تدوير المياه

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة روانگه، الأربعاء، تدشين نظام متطور لإعادة تدوير المياه وتجميع مياه الأمطار، الأول من نوعه في أربيل.

وذكرت روانگه في بيان أن باكورة المشروع جرى تطبيقه في جامع حاجي جبار براغي بأربيل، على أن يكون المشروع تباعاً "نموذجًا رائدًا للبنية التحتية المستدامة في المرافق المجتمعية".

يعتمد النظام على عملية علمية وتقنية متقدمة مكونة من ثماني مراحل، تعمل على تنقية مياه الوضوء المستخدمة ومياه الأمطار، وتحويلها إلى مورد صالح وفق المعايير الدولية لاستخدامات الري ونظافة المسجد.

ويعمل المشروع بكفاءة عالية، حيث يعيد تدوير 3,000 لتر من المياه يوميًا، مع زيادة القدرة التشغيلية لتصل إلى 10,400 لتر يوم الجمعة لمواكبة أوقات الذروة، مما يسهم في توفير ما مجموعه 28,400 لتر من المياه أسبوعيًا.

كما يعتمد النظام بشكل كامل على 18 لوحًا شمسيًا عالي الكفاءة، مما يجعله مشروعًا صديقًا للبيئة ومتوافقًا مع المعايير العالمية للطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.