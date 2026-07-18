مؤسسة "روانگه" تنجز مشروع إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب في خانقين

شفق نيوز- ديالى

أعلنت مؤسسة "روانگه" الخيرية، يوم السبت، إنجاز مشروع إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب في حيي "الإمام العباس" و"بختياري" في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، لمعالجة أزمة شح المياه التي عانى منها سكان المنطقتين لسنوات.

وتم افتتاح المشروع بحضور ممثلين المؤسسات الحكومية، والأحزاب السياسية، والشخصيات الاجتماعية، إلى جانب أهالي قضاء خانقين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشمل المشروع إعادة تأهيل منظومة المياه بشكل متكامل، وتوفير جميع المتطلبات الفنية اللازمة لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءتها، بما أسهم في تأمين وصول مياه الشرب بصورة منتظمة إلى نحو أربعة آلاف أسرة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز جودة الحياة لسكان الحيين.