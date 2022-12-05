مؤسسة روانگه تكرم الفرق التطوعية في اليوم العالمي للتطوع (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين، الحفل الختامي لتكريم الفرق التطوعية .

وشارك في الحفل 24 فريقا تطوعيا قادمين من مختلف المحافظات العراقية.

وقالت نارين سلام مسؤولة فريق التواصل في مؤسسة روانگه القائمة بالحفل لوكالة شفق نيوز؛ ان "مشروع مبادرة الشباب السنوي هو أحد مشاريع مؤسسة روانگه بدأ منذ سنة 2018 ويهدف الى نشر ثقافة التطوع بين الشباب العراقي وكانت هذه السنة على مستوى جميع المحافظات حيث يقوم الشباب كل سنة بتقديم أفكارهم حول المشاريع التطوعية بشرط أن تكون لخدمة المجتمع وليست لفائدة شخصية".

وقال حمزة عبدالرضا الذي كان مدير أحد الفرق التطوعية لوكالة شفق نيوز؛ ان "مشروعنا انطلق من رغبة الاطفال تعلم البرمجة في محافظة ميسان حيث يتمكن الطفل من انشاء مشاريع برمجية صغيرة مثل الالعاب عن طريق البرمجة وقد تم تكريم الفريق اليوم من قبل مؤسسة روانگه".