مؤسسة "روانگه" تزيح الستار عن تمثال شارل ديغول وسط أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

أزيح الستار في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، عن تمثال الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، في احتفال أقيم وسط المدينة بحضور سياسي وجماهيري واسع.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز مراسم افتتاح التمثال، الذي أقيم برعاية مؤسسة "روانگه" ورئيسها ومؤسسها إدريس نيجيرفان بارزاني، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية.

ويعد شارل ديغول واحداً من أبرز الشخصيات في التاريخ الفرنسي الحديث، إذ قاد بلاده في مواجهة الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة والدولة، ويؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة.

ويحمل نصب التمثال في أربيل دلالة رمزية ترتبط بمسار طويل من العلاقات بين فرنسا والكورد، إذ يستحضر اسم ديغول رسالة تاريخية بعثها الزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني إليه في شباط عام 1968، في مرحلة مبكرة من البحث عن دعم دولي للقضية الكوردية.

وتطورت هذه العلاقة بعد عام 1991، حين برز الدور الفرنسي ضمن الجهود الدولية التي أعقبت قمع الانتفاضة الكوردية، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688، الذي شكل إحدى المحطات المفصلية في توفير الحماية الدولية للكورد.

كما تعزز الحضور الفرنسي في إقليم كوردستان خلال الحرب ضد تنظيم "داعش"، إذ شاركت باريس ضمن التحالف الدولي، وقدمت دعماً عسكرياً لقوات البيشمركة، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية في عام 2015 نشر حاملة الطائرات "شارل ديغول" في المنطقة للمشاركة في العمليات ضد التنظيم.