مؤسسة "روانگە" تحوّل كهرباء قرية في زاخو الى الطاقة النظيفة

شفق نيوز - قضاء باتيفا / زاخو

أنجزت مؤسسة "روانگە"، مشروعاً بيئياً نوعياً في قرية "گرێ بیێ" التابعة لقضاء باتيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة، إذ تم تحويل مصدر الكهرباء في القرية بشكل كامل من المولدات العاملة بالوقود إلى الطاقة الشمسية.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمؤسسة والتزامها بحماية البيئة وتعزيز الطاقة النظيفة.

ويوفر المشروع حالياً طاقة كهربائية بقدرة 754 أمبيراً يستفيد منها بشكل مباشر 310 من من سكان تلك القرية.

وتتألف القرية من 43 منزلاً ومسجداً ومدرسة، جميعها أصبحت مجهزة بالكهرباء المستدامة على مدار الساعة.

وقالت المؤسسة في بيان، أنه لا يقتصر أثر المبادرة على حماية البيئة في القرى الكوردستانية فحسب، بل يشجع السكان أيضاً على العودة إلى أراضيهم، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في إقليم كوردستان.

وفي العام 2025، نفذت مؤسسة "روانگە" مشاريع مماثلة في كل من قرية "قاميش" التابعة قضاء "ماوت" – محافظة السليمانية، وقرية "گولك"، وقضاء حرير – محافظة أربيل".

وتخطط المؤسسة للتوسع في تنفيذ مثل هذه المشاريع مستقبلاً لتشمل قرى أخرى، بهدف ضمان وصول مستدام للطاقة وبناء مستقبل أكثر اخضراراً في كوردستان.

وتأسست مؤسسة "روانگە" عام 2013، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص من خلال برامج المساعدات الإنسانية والتعليم وتنمية المجتمع.

ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة "روانگە" في اربيل، وتشمل أنشطتها ومشاريعها أنحاء العراق كافة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي التعليم والشباب والبيئة والفئات المستضعفة.