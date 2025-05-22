مؤسسة "روانگە" تبحث التعاون المشترك مع منظمة "إنقاذ الطفل الدولية"

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "روانگە"، يوم الخميس، أنها استقبلت سارة غازي المديرة القطرية لمنظمة "إنقاذ الطفل الدولية" في العراق، ومحمد محسن المستشار الأول لحماية الطفل، وماهر محمد ممثل التنسيق والتعاون.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه، جرى خلال الاجتماع مع فريق مؤسسة "روانگە" بحث فرص التعاون المحتمل بين الجانبين، ومناقشة تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى تقديم الخدمات للأطفال في إقليم كوردستان ومختلف أنحاء العراق.

وروانگە هي مؤسسة غير حكومية تقول إنها تطمح لرفع مستوى التعليم وجعله في متناول الجميع، كما تعمل على تقديم الخدمات وبناء القدرات.

ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة روانگە في اربيل، وبدأت أنشطتها ومشاريعها في سبتمبر 2013 لتشمل أنحاء العراق كافة ضمن اربعة قطاعات رئيسية هي التعليم والشباب والبيئة والفئات المستضعفة.