مؤسسة "روانكة" الخيرية تؤهل شباب وشابات من دهوك لسوق العمل

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مؤسسة "روانكة" الخيرية، يوم الخميس، عن توفير فرص عمل لشباب محافظة دهوك من خلال تنظيم دورتين تأهيليتين شملتا مجموعة من الشبان والشابات وتهدف هذه المبادرة إلى تمكينهم مهنياً وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي.

وقال مدير دائرة التدريب المهني في دهوك، نيبار شينو، لوكالة شفق نيوز، إن "مؤسسة روانكة قامت بفتح دورتين تأهيليتين استفاد منها 40 شاباً وشابة في محافظة دهوك".

وبين أن "الدورة الأولى تضمنت تدريباً عملياً حول كيفية ربط منظومات الطاقة الشمسية وتشغيلها بما يتماشى مع التوجه المتزايد نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة، فيما ركزت الدورة الثانية على ميكانيك السيارات مع التركيز على السيارات الكهربائية التي تشهد انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة".

وأضاف شينو، أن "مؤسسة روانكة مستمرة في جهودها لدعم الشباب من خلال إقامة دورات تأهيلية تعتمد أساليب تدريبية أكاديمية ومهنية وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تتمثل بعدم توفر الرواتب وقلة فرص العمل من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، مما دفع المؤسسة إلى التركيز على تأهيل الكفاءات الشابة لتكون قادرة على دخول سوق العمل بقوة وكفاءة".

وأشار إلى أن "نتائج هذه الدورات كانت مشجعة حيث تم توفير فرص عمل فعلية 35 مشاركاً من أصل 40 ممن اجتازوا التدريب بنجاح وتم توزيعهم على مجالات العمل ذات الصلة بتخصصاتهم مما يعكس أهمية هذه المبادرات في تقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب".

من جهته، أكد مدير مكتب موسسة "روانكة" في دهوك، حكمت محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "المؤسسة تواصل عملها بشكل متواصل لتأهيل الشباب والاهتمام بطاقاتهم من خلال فتح دورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل وتوفير فرص حقيقية لهم تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملموس".