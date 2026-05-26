مؤسسة بارزاني توزع آلاف السلال الغذائية والأضاحي في السليمانية (صور)

كشفت مؤسسة بارزاني الخيرية – مكتب السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية استفاد منها أكثر من 6 آلاف مواطن في محافظة السليمانية خلال الأشهر الماضية.

وقالت مسؤولة مكتب المؤسسة في السليمانية، سروة صالح، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة باشرت اليوم، بتوزيع ألفي حصة غذائية على العائلات المتعففة في عموم المحافظة، ضمن حملة إنسانية تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى".

وأضافت صالح، أن "اليوم الثاني من عيد الأضحى سيشهد توزيع أضاحي العيد على أكثر من ألف عائلة متعففة أخرى في السليمانية"، مؤكدة أن "عملية توزيع اللحوم ستجري بإشراف كوادر طبية وصحية حفاظاً على سلامة المواطنين".

وأشارت إلى أن "المؤسسة كانت قد وزعت خلال عيد الفطر المبارك ثلاثة آلاف حصة غذائية وعينية على العوائل المحتاجة"، مبينة أن "هذه الحملات لا تقتصر على السليمانية فقط، بل تشمل مختلف محافظات إقليم كوردستان والعراق".

وتابعت صالح، حديثها بالقول إن "مكتب السليمانية وحده تمكن خلال الأشهر الخمسة الماضية من تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 6 آلاف عائلة متعففة داخل المحافظة".