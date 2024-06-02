مؤسسة بارزاني توزع أكثر من اربعة ملايين و500 ألف دولار على "أيتام كوردستان" بتعاون إماراتي

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأحد، بالتعاون مع دولة الإمارات متمثلاً بالقنصلية الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي، عن توزيع أكثر من اربعة ملايين ونصف مليون دولار على "الاعزاء" الأيتام المكفولين، في استقبال عيد الأضحى.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحضور رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد، والقنصل العام للإمارات في اقليم كوردستان أحمد الظاهري، عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد لإعلان توزيع مستحقات الاعزاء ضمن مشروع رعاية الاعزاء بقسميه الهلال الأحمر الإماراتي وكوردستان".

ولفتت إلى أن "هذا المشروع الذي يوافق أياما قبل عيد الاضحى، تقوم مؤسسة بارزاني الخيرية بالاشتراك مع الهلال الأحمر الإماراتي والميسورين المحليين في إقليم كوردستان، بتوزيع مبلغ (4,575,145) دولار على الأعزاء (الأيتام) في محافظات إقليم كوردستان والعراق".

وأشارت إلى أنه "في بداية المؤتمر الصحفي، رحب موسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني بالحضور وفي تصريح للصحفيين، تحدث عن هذا المشروع الكبير وأن الاهتمام بالأطفال الاعزاء (الايتام) جدير بالفخر عند جميع مواطني إقليم كوردستان وخاصة أنه موضع فخر لمؤسسة بارزاني الخيرية انها استطاعت ان تدير هذا المشروع الضخم".

وقال أحمد: "أوصانا الرئيس بارزاني منذ تأسيس مؤسسة بارزاني الخيرية، أن نكون جسرا بين الميسورين والدول المانحة من جهة والمعوزين ومحدودي الدخل من جهة أخرى، ونحن بذلنا ما في وسعنا كي نكون هذا الجسر الوثيق، ولحسن حظنا تتوسع مشاريعنا المشتركة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والشركات والميسورين في كوردستان سنة بعد أخرى".

وتابع أحمد: "منذ سنوات عدة نحن أردنا، أن نمزج بين الأعياد والمناسبات الخاصة ومشاريعنا وأعمالنا الخدمية، والآن ومع اقتراب عيد الاضحى المبارك، تنفذ مؤسسة بارزاني الخيرية هذا المشروع الكبير والواسع وهو مشروع الأعزاء في كوردستان، حيث بدأ منذ سنة 2012 بإشراف مباشر من مسرور بارزاني رئيس الهيئة التأسيسية لمؤسسة بارزاني الخيرية. في البداية أعلنا عن هذا المشروع بالاشتراك مع الهلال الأحمر الإماراتي، واستطعنا الاستمرار فيه وأضفنا عليه قسما آخر بالاشتراك مع الشركات والميسورين في كوردستان. والان بالاضافة الى جميع محافظات اقليم كوردستان، توسع المشروع ليشمل أجزاء أخرى في كوردستان والمحافظات العراقية، وتمنى السيد مسرور بارزاني ان يستفيد كل طفل عزيز (يتيم) من هذا المشروع".

من جانبه قال أحمد الظاهري القنصل العام لدولة الإمارات في اقليم كوردستان، في كلمة له: إن "تواجدنا اليوم هنا، دليل على استمرار دعمنا لاخواننا النازحين واللاجئين وجميع الفئات الاخرى في اقليم كوردستان مثل الاعزاء، ونحن نبذل جهودنا ان نزيد هذا المبلغ في السنوات القادمة، كي يستفيد عدد أكبر من الأعزاء، واملنا ان نستمر معهم حتى بعد تخرجهم من الدراسة وتعيينهم وتنميتهم في جميع الجوانب كي يصبحوا أفرادا منتجين ويكون لهم مستقبل مشرق في اقليم كوردستان".

وأعلن القنصل العام لدولة الإمارات في اقليم كوردستان، انه "خلال السنوات القادمة تكون لديهم مشاريع مشتركة مع مؤسسة بارزاني الخيرية، سواء اكانت هذه المشاريع تنموية وإنسانية وقال: نحن شريك استراتيجي لمؤسسة بارزاني الخيرية لتقديم مساعدات إنسانية، وأقدم شكري وتقديري لمؤسسة بارزاني الخيرية لجهودها الكبيرة في ادارة مخيمات النازحين واللاجئين وهذه الجهود لا يعرفها احد لكننا بسبب عمل الهلال الأحمر الإماراتي معهم نجد أثر هذه المساعدات على خدمة هذه الفئة ورعايتهم ودعمهم".

وفي هذا المؤتمر الصحفي، اعتبر رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية هذا المشروع مشروعا شاملا ونوعيا وتربويا ذات أثر فعال، واكد على انه في كثير من المراكز العالمية لأبحاث أجريت بحوث علمية على هذا المشروع لمؤسسة بارزاني الخيرية وخاصة ان عدد الاطفال الاعزاء كبير وقد اهتم المشروع بدراسة الاطفال اهتماما كبيرا، حيث ان احد الشروط التي يجب تنفيذه من قبل المستفيد هو ان لابد ان يستمر في الدراسة، ثم ألقى الضوء على تفاصيل هذا المشروع التي يبدأ تنفيذه في الايام القادمة وبين الموقع والمبلغ وعدد الاعزاء المستفيدة بهذا الشكل: