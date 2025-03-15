مؤسسة بارزاني الخيرية تُسلم أدوية بقيمة 3 مليارات دينار لصحة الإقليم

شفق نيوز/ أقيمت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السيت، مراسم تسليم مؤسسة بارزاني الخيرية، أكثر من تسع شاحنات كبيرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، بقيمة تقارب ثلاثة مليارات دينار عراقي لوزارة الصحة بالإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "جرى التبرع بهذه الأدوية بشكل خيري من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية وشركائها في منظمة كولك الخيرية، حيث سيتم توزيعها على جميع مستشفيات إقليم كوردستان لاستخدامها في علاج العديد من الحالات المرضية".

وأضاف أنه "خلال إشرافه على المراسم، أعرب وزير الصحة سامان برزنجي عن شكره وتقديره لمؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة كولك الخيرية على دعمهم الإنساني المستمر ومساعداتهم الطبية المستمرة".

وتأسست مؤسسة بارزاني الخيرية في ضوء مقولة البارزاني الخالد "فخر للإنسان أن يكون في خدمة شعبه" في عام 2005.

وتعد مؤسسة بارزاني الخيرية منظمة غير حكومية أو سياسية أو ربحية، تعمل في المجال الانساني في إقليم كوردستان العراق، وتعمل على إدارة مخيمات النازحين واللاجئين وتوفير مساعدات واحتياجات للذين تعرضوا للأزمات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الايتام (الأعزاء) من أهم أعمال مؤسسة بارزاني الخيرية.

وأخذت مؤسسة بارزاني الخيرية الاجازة الرسمية للعمل من قبل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، وكذلك أخذت إجازة العمل بشكل رسمي منذ 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.