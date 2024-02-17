مؤسسة بارزاني الخيرية تغيث 300 عائلة متضررة من الفيضانات في كوردستان (صور + فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم السبت، توزيع مساعدات إنسانية، لمتضرري الفيضانات في مدينة كلار وقضاء رزكاري التابعتين لإدارة منطقة كرميان المستقلة، ضمن إقليم كوردستان.

وقال رئيس المؤسسة، موسى أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "بعد إحصاء عدد المتضررين من الفيضانات في إدارة كرميان، تبين وجود أكثر من 250 عائلة متضررة، وعلى الفور اتخذنا خطوات عدة لمساعدتهم".

وأضاف أن مؤسسة بارزاني الخيرية، وبالتعاون مع مؤسسات إنسانية أخرى، جرى جمع مساعدات لـ300 عائلة متضررة، وعلى الفور تم توزيعها عليهم، موضحاً أن "المساعدات تضمنت ألبسة وأغطية ومواد غذائية وغيرها من المواد المنزلية الأخرى".

وكانت دائرة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، قد أعلنت أمس الجمعة، عن كميات الأمطار المتساقطة في محافظات ومدن الإقليم كافة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن النسبة الأعلى سجلت في قضاء كلار ضمن إدارة كرميان المستقلة، وبلغت 28.2 ملم.