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مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن مشروعا لترميم 200 مدرسة في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-24T16:13:18+0000
مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن مشروعا لترميم 200 مدرسة في الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الاحد،  إطلاق مشروع لترميم 200 مدرسة في إقليم كوردستان.

وقال محافظ اربيل اميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير تربية الاقليم ورئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي تقيمها حكومة الإقليم لتطوير القطاع التعليمي وسيتضمن ترميم 200 مدرسة في عموم الإقليم، من بينها 50 مدرسة في محافظة اربيل ".

واضاف خوشناو ان "هذا المشروع خصص 10 آلاف دولار لترميم كل مدرسة بميزانية مليوني دولار امريكي".

بدوره قال وزير التربية في اقليم كوردستان الان حمه رشيد، خلال المؤتمر، إن "الوزارة قدمت قوائم بأسماء المدارس الى مؤسسة بارزاني الخيرية والمنظمات المشاركة في هذا المشروع".

وقال رئيس منظمة بارزاني الخيرية موسى بارزاني، إن "هذا المشروع هو بهدف الاهتمام اكثر بالمدارس والقطاع التعليمي بشكل عام وسيتم الاستمرار في هذه المشاريع لخدمة إقليم كوردستان "، مشيراً إلى أن "الترميم سيشمل توفير العديد من المعدات الضرورية للمدارس المحددة من قبل وزارة التربية بمعايير عالمية".

 

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