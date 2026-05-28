مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق مشروع أضاحي العيد في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية في السليمانية، يوم الخميس، مشروع أضاحي عيد الأضحى لتوزيع نحو ثلاثة أطنان من اللحوم على 1500 عائلة متعففة في عموم المحافظة.

وقالت مديرة فرع السليمانية للمؤسسة، سروة صالح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة بدأت اليوم مشروع أضاحي العيد من مجزرة السليمانية التابعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي تعمل وفق المعايير الصحية والعلمية الرسمية".

وبينت أن "المؤسسة خصصت نحو ثلاثة أطنان من اللحوم لتوزيعها على 1500 أسرة متعففة، بواقع كيلوغرامين لكل أسرة، وهذا المشروع يأتي استكمالاً لحملات مساعدات العيد التي انطلقت خلال اليومين الماضيين".

وأشارت إلى أن "المؤسسة وزعت في وقت سابق وجبات غذائية على 2000 أسرة متعففة في محافظة السليمانية"، مؤكدة أن "نشاطات ومشاريع مؤسسة بارزاني الخيرية لا تقتصر على السليمانية فقط، بل تمتد إلى جميع مناطق إقليم كوردستان، فضلاً عن المناطق الكوردستانية خارج الإقليم".

ولفتت صالح إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع إنسانية وخيرية أخرى ضمن برامج المؤسسة الخاصة بعيد الأضحى".