مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق حملة لإغاثة المتضررين في جمجمال (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الجمعة، حملة إنسانية لتقديم المساعدات للأسر المتضررة من السيول في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، وذلك بالتنسيق مع إدارة القضاء.

وقال مسؤول مكتب كركوك في المؤسسة، ريبوار محيي الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة باشرت اليوم بحملة إغاثة واسعة بعد تحديد المناطق الأكثر تضرراً من قبل إدارة قضاء جمجمال".

وأضاف أن "المؤسسة وزعت مساعدات على 500 أسرة شملت وقوداً وملابس ومواد تنظيف ومعونات غذائية، استجابة للأضرار التي لحقت بمنازل السكان خلال الأيام الماضية".

وأكد محيي الدين أن "مؤسسة بارزاني الخيرية ستواصل تقديم الدعم والإغاثة لمختلف مناطق إقليم كوردستان، ضمن برامجها الإنسانية المتواصلة لخدمة الأسر المتضررة".