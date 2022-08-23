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مؤسسة بارزاني الخيرية تسد فراغ المنظمات الدولية بتوفير الخدمات للنازحين واللاجئين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-23T07:57:15+0000
مؤسسة بارزاني الخيرية تسد فراغ المنظمات الدولية بتوفير الخدمات للنازحين واللاجئين

شفق نيوز / أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الثلاثاء، البدء بتنفيذ مشروع لتوفير الخدمات لمخيمات النازحين واللاجئين في الإقليم بعد رحيل عدد من المنظمات الدولية التي كانت توفرها سابقاً.

وقال مدير عام المخيمات في مؤسسة بارزاني الخيرية نزار صالح في مؤتمر صحفي عقده وحضرته وكالة شفق نيوز إن "هذا المشروع يأتي بالتنسيق مع حكومة الاقليم والذي يتضمن توفير الخدمات للمخيمات بعد انسحاب بعض المنظمات الدولية التي كانت توفرها سابقاً".

وأوضح صالح أن "الخدمات تتضمن توفير سيارات لجمع القمامة إضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب"، مبيناً أن" المشروع مستمر وطويل الأمد".

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