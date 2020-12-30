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مؤسسة بارزاني الخيرية تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-30T08:53:56+0000
مؤسسة بارزاني الخيرية تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً

شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية يوم الاربعاء انها باتت تتصدر لائحة المنظمات الخيرية غير الحكومية على مستوى العالم بإنجاز مشاريع وفعاليات، ونشاطات شملت اغاثة النازحين واللاجئين والفقراء والمحتاجين.

وقال رئيس المؤسسة موسى احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز،  إن : 2020 كانت سنة صعبة هذا العام ولكن كانت ايضا سنة دعم من قبل مؤسسة بارزاني للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

واضاف ان هذا العام لم نطلب من المؤسسات الخيرية المحلية والدولية الدعم وانما هم طلبوا منا في كيفية ايصال المساعدات للمحتاجين

واردف احمد قائلا ان مؤسسة بارزاني الخيرية تمكنت ان تحقق مكتسبات على المستوى العالم كله في فعاليات قامت بها في بلدان وكذلك داخل اقليم كوردستان والعراق، و تمكنا من توزيع 9 ملايين و900 الف وجبة غذائية في 45 يوميا وهذا رقم قياسي عالمي.

واشار الى ان مؤسسة بارزاني الخيرية تتبوأ المركز الاول ليس على مستوى اقليم كوردستان والعراق والمنطقة بل على العالم بأسره.

بدورها قالت روندي خان مديرة المؤسسة في المؤتمر الصحفي، إن هذا العام وصل الى صندوق المؤسسة 9 مليارات دينار عراقي مبالغ نقدية مع 47 مليارا كمساعدات مواد ووزعت على المحتاجين مع وصول 15 مليارا قدمت من قبل خيرين في اقليم كوردستان و7 مليار من قبل منظمات دولية ومحلية و34 مليارا كان عملا مشتركا بين مؤسسة بارزاني الخيرية والمنظمات الدولية.

كما اشارت الى ان المؤسسة تدير 30 مخيما في محافظات اقليم كوردستان العراق 74% منهما تأوي نازحين، الباقي لاجئين.

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