مؤسسة بارزاني الخيرية تبدي استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية إلى فلسطين

شفق نيوز/ أكدت مؤسسة بارزاني الخيرية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، استعدادها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المتضررين من الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وذكرت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفداً منها برئاسة رئيس المؤسسة موسى أحمد، زار القنصلية العامة لفلسطين في أربيل، واجتمع مع القنصل العام نظمي حزوري، وأبدوا استعداد المؤسسة لإرسال مساعدات إنسانية إلى فلسطين.

بدوره قدّم القنصل شكره إلى المؤسسة على الخدمات التي قدمتها للنازحين واللاجئين عامة، والنازحين الفلسطينيين الذين نزحوا ما بين سنة 2014 إلى 2017 من مختلف مناطق العراق إلى إقليم كوردستان.

كما جرى خلال الاجتماع الحديث عن الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وآلية إرسال المساعدات الإنسانية إليهم.

من جانبه أكد رئيس مؤسسة "بارزاني" الخيرية، استعداد المؤسسة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والتزامها بمساعدة أي إنسان يحتاج إلى المساعدة دون النظر إلى الاختلافات في العالم أجمع.

وأشار إلى أن المؤسسة وتحت شعار "أينما وجد جرح في جسد الإنسانية نكون هناك لعلاجه"، بالإضافة إلى أنها عضو استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOCS)، وسبق وأن كانت المنظمة عاملاً رئيسياً في الاستجابة الإنسانية بالمناطق التي تعرضت للمعارك والكوارث الطبيعية، ولهذا الغرض تعمل على تنسيقات مستمرة مع المنظمات الإنسانية العراقية لتوحيد الجهود معاً وإيجاد آلية لإرسال المساعدات إلى المتضررين في المنطقة، في أقرب وقت ممكن.