مؤسسة التمويل الدولية تشيد بجهود حكومة كوردستان لإجراء الإصلاحات

شفق نيوز / بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، فرص تنفيذ المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص في الإقليم.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، أن "الوفد عرض خلال اللقاء، إيجازاً عن عمل وأنشطة المؤسسة، باعتبارها عضواً في مجموعة البنك الدولي"، مشيراً إلى أن "الوفد أشاد بالجهود التي يبذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان، في إجراء الإصلاح في مختلف القطاعات".

وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان "تعزيز آفاق التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى فرص تنفيذ المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص في إقليم كوردستان".