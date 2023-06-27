مؤسسة البارزاني الخيرية تعلن توزيع 74 مليون دولار على الأيتام

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة البارزاني الخيرية، يوم الثلاثاء، توزيعها قرابة 74 مليون دولار مساعدات على الأيتام لغاية الآن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المؤسسة موسى احمد أعلن فيه مشروع المؤسسة لعيد الأضحى وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وفيما يتعلق بخدمة الأطفال الأيتام ، أشار موسى إلى أنه لغاية الآن، تم توزيع 74 مليون دولار على هؤلاء الأحباء.

ووفقا لأحمد فإن "الجزء الأول من المشروع نُفذ بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي واستفاد منه أكثر 12 ألف يتيم في مدن إقليم كوردستان ووسط العراق، واستفاد من مشروع كوردستان أكثر من 3 آلاف من هؤلاء الأعزاء".

وبشأن مشروع لحوم الأضاحي، قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية إن أكثر من 2000 أُسرة في مدينة عفرين (سوريا) ستستفيد من المشروع هذا العام.