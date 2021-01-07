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مأساة عائلة.. شاب إيزيدي ينهي حياته بعد 6 أشهر من انتحار شقيقته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T19:28:44+0000
مأساة عائلة.. شاب إيزيدي ينهي حياته بعد 6 أشهر من انتحار شقيقته

شفق نيوز/ أبلغ مسؤول محلي وكالة شفق نيوز، بأن شاباً ايزيدياً أقدم على الانتحار بشنق نفسه يوم الخميس في مخيم للنازحين بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال كاروان زكي مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً ايزيدياً يبلغ من العمر ١٨ عاماً أقدم على  الانتحار بشنق نفسه داخل خيمته في مخيم قاديا جنوبي قضاء زاخو بمحافظة دهوك".

وأضاف زكي ان التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الانتحار، مبينا أن الشاب من سكان مجمع  تل عزير جنوبي قضاء سنجار غربي نينوى، وكانت شقيقته قد انتحرت هي الأخرى قبل نحو ستة أشهر.

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