مأساة تهز "سيد صادق" في السليمانية

شفق نيوز/ شهد قضاء سيد صادق يوم الأربعاء، حادثة مأساوية مؤثرة، حيث فارق الحياة الحرفي المعروف "وستا حسين توتماني"، ولم تمر إلا لحظات حتى تبعه ابنه الأكبر عبد الله، في مشهد هزّ مشاعر أهالي المنطقة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن قضاء سيد صادق ودّع عصر الأربعاء الحرفي "وستا حسين توتماني"، أحد أبرز أبناء المنطقة المعروفين بحرفيتهم العالية وسيرتهم الطيبة.

وشكل رحيل "وستا حسين" صدمة لعائلته وأصدقائه، ولكن الفاجعة تضاعفت عندما توفي ابنه الأكبر "عبد الله" فور سماعه بنبأ وفاة والده، بحسب مراسل الوكالة.

إلى ذلك، قال شهود عيان، للوكالة، إن "عبد الله المعروف بارتباطه الوثيق بوالده، لم يتحمل وقع الخبر، حيث سقط مغشيًا عليه قبل أن يفارق الحياة بعد لحظات"، في مشهد وصفه أهالي المنطقة بـ"المفجع والمؤلم".

وتجمع سكان المنطقة حول منزل العائلة المنكوبة لتقديم واجب العزاء، معربين عن حزنهم العميق إزاء خسارة اثنين من أفراد العائلة في لحظات متقاربة.

ويقع قضاء سيد صادق ضمن محافظة السليمانية، وهو معروف بعلاقاته الاجتماعية المتماسكة وأجوائه الهادئة.