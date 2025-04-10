مؤتمر لتطوير البنى التحتية لطرق ومواصلات السليمانية

شفق نيوز/ أقامت مؤسسة Vision المختصة بتطوير البنى التحتية للمجتمع، يوم الخميس، مؤتمراً موسعاً في محافظة السليمانية، بحضور ممثلين عن الدوائر والجهات ذات العلاقة، لبحث واقع الطرق والمواصلات وسبل تطويرها.

وقالت هازان خالد، منسقة المشروع، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الطرق وشبكات الاتصالات والمواصلات في السليمانية، ولاسيما بعد التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي شهدته المحافظة مؤخراً"، مشيرة إلى أنه "بات من الضروري إجراء تعديلات على النظام المروري وتطوير شبكة المواصلات".

وأضافت أن "المشروع يتضمن وضع نظام إلكتروني حديث لإشارات المرور (Traffic Light Electronic) لمعالجة المشكلات والازدحامات المرورية، إلى جانب تنفيذ مشاريع طرق وجسور جديدة مبنية على أسس علمية، بما يساهم في فك الاختناقات دون أن يسبب أعباء إضافية على المواطنين".

وأوضحت أن "المؤتمر شهد حضور ممثلين عن بلدية السليمانية، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور، والمحافظة، إضافة إلى دوائر أخرى ذات صلة".

وبينت أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة المشروع المقدم من قبل المؤسسة، على أن يتم اعتماد ملاحظات وتعديلات الجهات المعنية لاحقاً، قبل رفع المقترح بصيغته النهائية إلى الجهات الرسمية".