مؤتمر في كوردستان لمناقشة سبل الحصول على تمويل مشاريع القطاع الخاص (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحصول على تمويل مشاريع القطاع الخاص برعاية الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن حضور مؤتمر "الوصول الى التمويل" كانوا من الشخصيات الحكومية في الإقليم اضافة الى رواد الاعمال واصحاب المشاريع.

وقال وزير التخطيط في حكومة الاقليم دارا جليل خياط في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تمت مناقشة سبل الوصول الى تمويل مشاريع القطاع الخاص في هذا المؤتمر"، مبينا أن "أهمية هذا المؤتمر تكمن في أن القطاع الخاص يقوم بالوقت الحالي بإنشاء الكثير من المشاريع ومن الضروري توفير تمويل لها بهدف الاستمرارية والنجاح".